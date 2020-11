Meine Freunde, die Bäume in Bedburg-Hau... Pastorat in Till – Blutbuche, Eibe, Esche

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen sammelt Bäume auf der Grünen- Facebook-Seite und fordert dazu auf, bemerkenswerte Bäume in der Gemeinde zu suchen und darüber zu berichten.

Eines der bemerkenswertesten Baum-Ensemble finden wir im ehem. Pfarrgarten des Pastorats in Till.

Eine Blutbuche (Fagus sylvatica purpurea) mit einem Stammumfang von 350 cm, rd. 200 Jahre alt.

Wenige Meter neben der Rotbuche eine Eibe (Taxus baccata) mit einem Stammumfang von 230 cm, rd. 300 – 350 Jahre alt. Die Eibe dürfte damit die älteste Eibe in der Gemeinde Bedburg-Hau sein.

Am Hinterhaus des Pastorats steht eine Esche (Fraxinus excelsior) mit einem Stammumfang von 350 cm, rd. 180 Jahre alt.

Die drei Bäume sind als Naturdenkmal und geschützter Landschaftsbestandteil im Landschaftsplan Kreis Kleve ausgewiesen.

Pflanz einen Baum,

Und kannst du auch nicht ahnen,

Wer einst in seinem Schatten tanzt,

Bedenke Mensch:

Es haben deine Ahnen,

Eh' sie dich kannten,

Auch für dich gepflanzt!

Max Bewer (1861 - 1921)

Der Lebensbaum - Die Zeder - St. Markus Kirche https://www.lokalkompass.de/bedburg-hau/c-natur-garten/meine-freunde-die-baeume-in-bedburg-hau-der-lebensbaum-die-zeder-st-markus-kirche_a1468961

Die Ess-Kastanien https://www.lokalkompass.de/bedburg-hau/c-natur-garten/meine-freunde-die-baeume-in-bedburg-hau-die-ess-kastanien_a1462684

Die Eibe https://www.lokalkompass.de/bedburg-hau/c-natur-garten/meine-freunde-die-baeume-in-bedburg-hau-die-eibe_a1460377

Die Gerichtslinde in Hau https://www.lokalkompass.de/bedburg-hau/c-natur-garten/meine-freunde-die-baeume-in-bedburg-hau-die-gerichtslinde-in-hau_a1472039