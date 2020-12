Meine Freunde, die Bäume in Bedburg-Hau... Schwarzpappel an der Klompstraße

Von weitem sieht man sie schon, die mächtige Schwarzpappel (Populos nigra) mit einem Stammumfang von 6,10 Meter. Sie dürfte um die 180 Jahre alt sein. In ganz Deutschland gibt es von dieser Art nur noch um die 2.500 Exemplare, die streng geschützt sind.

Vor einiger Zeit hatte ich bei der Untere Landschaftsbehörde Kreis Kleve vorgesprochen, weil ich lediglich die Vermutung hatte, dass es sich um eine Schwarzpappel handeln könnte. Die Bestätigung, dass es sich um eine Schwarzpappel handeln sollte, ließ nicht lange auf sich warten. Sie soll, wenn für diesen Bereich ein Landschaftsplan aufgestellt wird, mit aufgenommen werden als geschützter Landschaftsbestandteil oder als Naturdenkmal.

Die Schwarzpappel war Baum des Jahres 2006. Sie ist eigentlich eine charakteristische Baumart der Flussauen, ursprünglich weit verbreitet, inzwischen jedoch stark gefährdet. Interessant ist sie für rd. 700 Insektenarten.

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen sammelt Bäume auf der Grünen- Facebook-Seite und fordert dazu auf, bemerkenswerte Bäume in der Gemeinde zu suchen und darüber zu berichten.

Buchempfehlung: „Welchen Weg geht die Pappel?“ (Annäherung an einen lange unterschätzten Baum) von Gisela Behrendt (Rees) ISBN 3-9809610-0-1. Ausgehend von Roswitha Lohmanns Kunstprojekt „Licht. Zeit. Pappel.“ Und der Landschaft des Niederrheins geschieht hier eine Annäherung an Schönheit und Reichtum eines scheinbaren Allerweltbaums.

Die Pappeln (Ferdinand Ludwig Adam von Saar 1833 - 1906)

Wie lieb' ich euch,

Leise schwankende Pappeln,

Die ihr gesammelten Wuchses

Zum Himmel aufstrebt!

Freilich wohl

Erreicht ihr ihn nicht –

Aber hoch empor ragt ihr

über niedres Gestrüpp nicht bloß

Und den verkrüppelten Fruchtbaum:

Auch die mächtige Eiche,

Die schattenspendende Linde

Laßt ihr unter euch.

Und mit ihnen

Die dumpfen Wohnungen der Menschen,

Deren kurzer Blick, dem Nützlichen zugewandt,

Nur selten an euch, den Nutzlosen,

Empor sich hebt,

Indes ihr,

Weithin überschauend die Landschaft,

Selig einsam die Häupter wieget

Im ewigen Äther.