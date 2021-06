Rotfühler-Wespenbiene (Nomada ruficornis)

Die Rotfühler-Wespenbiene gehört zur Familie der Echten Bienen (Apidae) worunter auch die Wespenbienen (Nomada) fallen. Sie ist eine sog. Kuckucksbiene, ihr Wirt ist die Rotfransen-Erdbiene (Andrena haemorrhoa). Sie kommt in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens vor. Man findet die bis zu 11 mm große Biene von März bis Juni an Waldrändern, Wiesen und in Gärten.

Bilder: 6. Juni 2021, Garten