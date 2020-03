Alle Jahre wieder kommt das Storchenpaar. Lässt in Till sich nieder, denn hier ist's wunderbar. Laut klappernd sie verkünden: "Seht her, wir sind schon da! Wir kommen aus guten Gründen vom fernen Afrika!" Als Fruchtbarkeitssymbol, so wird es übernommen, dient er der Menschheit Wohl - Adebar, sei uns willkommen!