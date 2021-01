Das Sterben der Baumriesen

Die Motorsägen haben in den letzten Tagen im Klinikwald ca. 1000 Bäume gefällt. Darunter waren 256 alte Baumriesen mit blauen Zahlen die von 1 bis 256 gekennzeichnet waren. Diese nummerierten Buchen und Eichen waren 100 bis 120 Jahre alt. Das Stammholz wurde mit Schwertransporter abgefahren und die Baumkronen wurden kleingehäckselt. Meine zwei Lieblingsbäume mit einem Stammdurchmesser von 1,10 m und 1,20 m standen an der Ecke Buchenallee – Brückenweg. Sie hatten die Nummer 233 und 249.

Ich glaube, dass heute jeder Grundschüler weiß, dass die auf uns zukommende Klimaveränderung eine Katastrophe wird und das jeder Baum für die Zukunft wichtig ist. Denn Bäume sind die grüne Lunge unsere Erde.

Die Bäume speichern große Mengen des schädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre. Der Kohlenstoff (C) wird im Stamm, Äste, Wurzeln und im Humus gespeichert und den Sauerstoff geben sie wieder ab. Bäume produzieren also den für uns Menschen so wichtigen Sauerstoff (O2). Zudem sind sie effektive Staubfilter. Sie binden den Feinstaub in der Luft und wirken so der Luftverschmutzung entgegen. Über den Verdunstungseffekt der Blätter können Bäume dabei helfen, das Umfeld im Sommer zu kühlen. Letztendlich speichert der Wald viel Grundwasser.

Trotz aller positiven Aspekte die auch der Klinikwald bietet, wird er gegen aller Vernunft zerstört um ihn zu bebauen.

Nach einer UNICEF-Umfrage in 60 Länder bringen Kinder und Jugendliche ihre Sorgen und Ängste zum Ausdruck, dass der Klimawandel eines der dringendsten Probleme ist, mit denen sie konfrontiert sind. Sie fordern von der Politik und der Generation der Erwachsenen entschlossenes und konkretes Handeln.