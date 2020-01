Kassen-Bon-Pflicht in the morning

Kassen-Bon-Pflicht in the evening

Kassen-Bon-Pflicht late at night

Kassen-Bon-Pflicht makes me feel alright

Bisphenol A final

Und bleiben sie nicht im Einkaufswagen

Oder gar im Laden

Landen sie im Straßengraben

Vor der Bon-Pflicht

Nach der Bon-Pflicht

Keine Besserung in Sicht

Das bisschen Bisphenol A

Ist Olaf Scholz doch egal

In allen Produkten

Nicht nur auf den gedruckten

In hoher Zahl

Findet man das Chemikal

Das Bisphenol A final