Nein, die Barrieren wurden nicht für die Tour de France 2020 aufgestellt

Bereits in der Umwelt-, Planungs- und Bauausschusssitzung vor 2 Wochen fragte ein Ratsmitglied nach, welche Baumaßnahmen am Bedburger-Weg durchgeführt werden. Der Bauamtsleiter konnte diese Frage nicht beantworten, er müsse sich erst selbst kundig machen. Die Frage wurde dann in der Ratssitzung nochmals gestellt, doch es erfolgte auch jetzt keine eindeutige Antwort. Vielleicht Radwegerneuerung?

Vor einer Woche habe ich erfahren, das dort eine neue Wasserleitung im Auftrag der Stadtwerke Kleve verlegt werden soll. Jetzt nochmals erkundigt - es wird eine neue Wasserleitung und Gasleitung unter dem Radweg entlang des Rosendaler Waldes verlegt.

Der Radweg wird also zwangsläufig auch erneuert.

Wie kann es sein, dass eine Gemeindeverwaltung, ein Bürgermeister, nicht über Aktivitäten die auf ihrem Gemeindegebiet durchgeführt werden, informiert ist?