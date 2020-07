Bedburg-Hau. Wer auf den Fahrradwegen zwischen Kleve und Xanten unterwegsist, wird auf dem Voltaire-Weg in Bedburg-Hau am Spielplatz vor dem Loosenhof

an der Hauer Straße 13 entlang radeln. Dort findet sich nun an der Scheunenwand

ein neues 20 Meter langes buntes Wandgemälde.

Auf dem Hof wohnen viele geflüchtete Familien. Mit viel Freude haben die KinderIdeen für das Bild geliefert und Illustrator Jörg Saupe malte die Vorzeichnung direkt

nach ihren Vorstellungen auf die Wand. „Kannst du einen Hasen malen und einen

Hund?“ oder „Hier gibt es auch Schmetterlinge und Schafe“, waren die Vorschläge

der Kinder an den Künstler. Ein Fahrrad durfte am Fahrradweg natürlich auch nicht

fehlen.

An der Fertigstellung beteiligten sich jugendliche Bewohner und ihre Freunde.Malermeister Bruno Swertz hatte die Farben zur Verfügung gestellt. Bürgermeister

Peter Driessen gehörte, wie viele der ehrenamtlichen Helfer des

Ausländerinitiativkreises, zu den ersten Bewunderern. Wer mit Kindern unterwegs

ist sollte eine Rast einplanen oder einfach zum Spielen direkt vorbeikommen.

Weiter Infos und Kontakt unter Tel. 0 28 21 / 660-0 oder info@bedburg-hau.de