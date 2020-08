Große Freude bei den Kindern, Jugendlichen und Ehrenamtlichen der Trauerbegleitung von Herzenswunsch Niederrhein, als feststand, dass die geplanten Ferienfreizeiten trotz der Corona-Pandemie in den Sommerferien stattfinden konnten! Bestens vorbereitet, schwer bepackt und voller Vorfreude und Aufregung ging es schließlich los.

Eine Woche Sankt Englmar im Bayrischen Wald für die Jugendlichen

An einem Freitag Mitte Juli erfolgte die Anreise per Bahn und Reisebus. Die Unterkunft bot alles, was eine tolle Ferienfreizeit ausmacht – einen großen Garten mit Pool, der natürlich gleich eingeweiht werden musste! Gemütliche Zimmer und einen Aufenthaltsraum mit Billard, Kicker und Fernseher. Genau richtig für spannende Turniere und gesellige Uno-Runden an den Abenden nach Köstlichkeiten wie Nudeln, Pommes oder typisch bayrischen Gerichten.

Tagsüber gab es ein cooles Programm mit einer Wanderung von Gipfel zu Gipfel, einer Mountainbike-Tour und über einen Baumwipfelpfad. Bei einer entspannten Rast gab es viele Gelegenheiten für persönliche und gute Gespräche. Auch ein Regentag konnte die Teilnehmer nicht schocken, stattdessen wurde kurzerhand eine ausgiebige Shoppingtour ins nahegelegene Bodenmais eingelegt.

Ein langes Wochenende für die Kids im Serengeti-Park Hodenhagen

Wohnen in der Lodge und große Parksafari hieß es für die Jüngeren an einem heißen Wochenende Anfang August. Bei der Affenhitze wurde das Afrika-Feeling gleich noch realer für die Teilnehmer! Nach der Ankunft wurden eifrig Pläne geschmiedet, welche Fahrgeschäfte am nächsten Tag besucht werden sollten. Zu Lande, im Wasser und in der Luft – dank Breakdancer, Wildwasserbahn, Riesenrad und Achterbahn war alles möglich!

Kein Wunder, dass danach alle einen Löwenhunger hatten! Am Frühstückstisch der große Renner – Nutella in essbaren Schälchen, die ein Brötchen locker ersetzt haben. Ein schöner Service für die Lieben daheim: Betreuerin und Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin Bianca van Hardeveld hielt alle auf der Facebook-Seite „Trauerbegleitung Herzenswunsch“ mit regelmäßigen humorvollen Berichten und schönen Fotos über die kleinen und großen Abenteurer auf dem Laufenden.

Trauerbegleitung Herzenswunsch auf Facebook

Apropos – auf dieser Seite könnt Ihr / können Sie auch alle Termine noch einmal nachlesen, die Herzenswunsch Niederrhein nach der Sommerpause ab Oktober für trauernde Kinder und Jugendliche anbietet. Neben der reinen Begleitung gibt es noch viele interessante Angebote, die den jungen Menschen den Umgang mit ihrer Trauer um ein verstorbenes Familienmitglied, einen Freund oder einen Mitschüler, erleichtern können.

Sei es der Trommelworkshop oder ein Elternstammtisch, der Theater-Workshop oder ein Anti-Aggressionstraining. Nach hoffentlich baldigem Ende der Corona-Pandemie sind für 2021 auch ein Sommerfest mit Fachmesse, ein Einweihungsfest für das Herzenswunsch-Appartement und Infotage zu verschiedenen Themen und für verschiedene Zielgruppen angedacht. Diese Termine werden in einer Zeit nach Corona frühzeitig bekannt gegeben.

Hier geht es zur Gruppe Trauerbegleitung Herzenswunsch auf Facebook.

Wer Fragen zur Trauerbegleitung bei Herzenswunsch Niederrhein hat, kann sich gerne bei Bianca van Hardeveld (Mobil 0151/65625815) melden.