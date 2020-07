Am Donnerstag, den 02. Juli 2020 haben die Ehrenamlichen vom FAIR-teiler wieder die Tür des Pfarrheims St. Markus für bedürftige Menschen in Bedburg-Hau öffnen können. Die ersten Kunden stellten sich schon geraume Zeit vorher in einer mit Abstandsmarkierungen gekennzeichneten Schlange draußen auf und wurden dann nach Registrierung und Handdesinfektion einzeln nacheinander und natürlich mit Schutzmaske zum Einkauf eingelassen.

So konnten an diesem Neueröffnungstag nach der erforderlichen Corona-bedingten Schließung etwa 30 Kundinnen und Kunden mit gefüllten Taschen wieder nach Hause gehen. Alle verhielten sich sehr diszipliniert, sodass die Ausgabe unproblematisch vonstatten ging, allerdings wegen der strengen Hygieneregeln mehr Zeit benötigte.

Die Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien, die den FAIR-teiler mit Waren versorgen, sind dankenswerterweise alle "bei der Stange" geblieben. Wir sind alle gemeinsam froh, dass die gesponsorten Lebensmittel wieder einer sinnvollen Weiterverwendung zugeführt werden und nicht mehr entsorgt werden müssen.