Bebauung Norbertstraße

Von der ersten Überplanung des ehemaligen Friedhofserweiterungsgeländes im April 2017 bis zum „Spatenstich“ hat es vier Jahre gedauert. Ursache dafür war u. a. weil die Planung im Mai 2019 geändert werden musste. Laut Ratsvorlage musste der Bebauungsplan Aufgrund komplizierter Eigentumsverhältnisse verändert werden. Die vier Baufenster wurden zueinander verdichtet und der Planbereich etwas verkleinert.

Auch das hinter der Norbertstraße liegende Gelände „Rieselfeld“ soll in den kommenden Jahren laut Bürgermeister Stephan Reinders für die Bebauung entwickelt werden. Bereits 2015 hatten die Grünen dazu einen Antrag gestellt, da die Fläche im Gebietsentwicklungsplan als Allgemeine Siedlungsfläche ausgewiesen wurde. In der Ortschaft Hau stehen auch noch etliche Hektar zur Verfügung. Die Gemeinde hat also Bauland satt, man muss nur endlich dran gehen. Und nebenbei könnte man auf die Ausweisung eines Neubaugebietes Klinik Nord, mit der Zerstörung des Klinikwaldes verzichten.