Valentinstag, was wir unseren liebsten schenken

Nach der Veröffentlichung des „Öffentlicher Brief an die Bundesregierung in Deutschland zum gescheiterten Cannabis als Medizin Gesetz und Regulierung von Nutzhanfprodukten 2020“ wurde ich auf allen möglichen Kommunikationswegen kontaktiert. Die mit Abstand interessanteste Mitteilung möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich wurde gebeten folgendes zu veröffentlichen, dass ich hiermit unterstützen möchte. Das Teilen dieser Mitteilung ist ausdrücklich erwünscht.

„Unsere Angehörigen, Großeltern, Eltern, Lebensgefährten/in, Bruder, Schwester und Freunde denen Cannabis als Medizin helfen kann, müssen 2020 immer noch Leiden.

Wir haben gemeinsam als Gesellschaft beim Thema Cannabis als Medizin in Deutschland bis jetzt unzureichend gehandelt.

Wir Angehörigen, Großeltern, Eltern, Lebensgefährten/in, Bruder, Schwester und Freunde werden das nicht mehr tatenlos hinnehmen und gemeinsam handeln.

Wir Angehörigen, Großeltern, Eltern, Lebensgefährten/in, Bruder, Schwester und Freunde werden uns gemeinsam in ganz Deutschland wegen Cannabis-Anbau zu medizinischen Zwecken Selbstanzeigen.

Jeder einzelne von uns Angehörigen, Großeltern, Eltern, Lebensgefährten/in, Bruder, Schwester und Freunde wird dies mit einer Cannabis-Pflanze bei den zuständigen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften erledigen.

Wir Angehörigen, Großeltern, Eltern, Lebensgefährten/in, Bruder, Schwester und Freunde sind uns bewusst, das JEDER einzelne von uns mit Hausdurchsuchungen, Entzug der Fahrerlaubnis, Job Verlust und Repression rechnen muss!

Der Frühling steht vor der Tür, wir Angehörigen, Großeltern, Eltern, Lebensgefährten/in, Bruder, Schwester und Freunde beginnen gemeinsam in Deutschland für jeden unseren Angehörigen einen Hanfsamen zu pflanzen.

Wir Angehörigen, Großeltern, Eltern, Lebensgefährten/in, Bruder, Schwester und Freunde wollen damit ein Zeichen setzen, das sich jetzt etwas verändern muss.“

Quelle: Angehörige, Großeltern, Eltern, Lebensgefährten/tin, Bruder, Schwester und Freunde

Deutschland 14.02.2020

Quelle: www.urks.de