Mit neun Aktiven stellten die Werferoldies des SuS Oberaden bei einem durch die Corona-Pandemie geprägten Werfertag in Soest die größte auswärtige Mannschaft. Mit drei Vereinsrekorden in der AK M80, vorderen Platzierungen und überwiegend guten Weiten waren alle SuS’ler sehr zufrieden.

Speerwurf-Beste der Klasse W65 wurde Verena Wiedeking (13,44m), in der W50 siegte Ilona Schaub mit Diskus (22,92m) und Hammer (30,88m).

In der M60 gewann Joachim Seiffert im Speerwurf (46,83m) und belegte mit dem Diskus (38,57m) Rang 2; Manfred Meier brachte es mit dem Speer (31,92m) auf Rang 2 und mit dem Diskus (33,46m) auf den 4. Platz. Für Dietmar Westerhellweg sprangen 3. Plätze mit Diskus (35,23m) und Speer (30,22m) heraus. Eduard Meier (M65) belegte jeweils Rang 2 mit Speer (22,65m) und Diskus (21,67m).

In der M70 ging Wilhelm Holtsträter an den Start. Er siegte mit dem Speer (31,10m) und schaffte mit dem Diskus (25,92m) Rang 2.

Die SuS-Oldies der M80 teilten sich die Klassensiege: Werner Silz brachte den 400g-Speer auf eine neue Vereinsrekordweite von 30,35m, mit der er in Deutschland zu den Besten seiner Altersklasse gehört. Sein Diskus landete bei 20,60m (Platz 2). Hier gewann Günter Ebeling mit 25,66m und stellte auch noch mit dem 3kg-Hammer (23,10m) zwei neue Vereinsrekorde auf.