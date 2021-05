Jetzt geht es in die Verlängerung.

Vfl Bochum :

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga heißt es für Möchtegernfans "Ermittlungen".

Ermittlungen gegen den Fußballmob die Dank guter Aufnahmen von Polizei-Drohnen, Bodycams und Filmmaterial aus einem Hubschrauber gut voran gehen.

Bisher wurden 115 Straftäter ermittelt.

Die Bilder gestochen scharf.

Da geht doch noch was.

Die Anzeigen lauten auf gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Die Krawalle endeten erst 3 Stunden nach Spielabpfiff gegen SV Sandhausen (3:1) im Ruhrstadion.

Resultat:

Zahlreiche Verletzte davon neun Polizisten.

Anmerkung:

Greift auch durch wenn es im Stadion wieder los geht.

Hier ist stets um ehrlich zu sein oft die Sau los.

Siehe Foto....

Quelle:

Funke Medien