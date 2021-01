Ein kurioser Einsatz ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Was zunächst als Rettungsdiensteinsatz begann, entpuppte sich zu einem Zimmerbrand.

Um 00.17 Uhr wurde der Leitstelle eine verletzte Person im Garten eines Mehrfamilienhauses am Kleingartenweg in Langendreer gemeldet. Als die Besatzung des alarmierten Rettungswagens kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf, stellte sich die Situation jedoch als deutlich dramatischer heraus, als zunächst gemeldet. Der Mann gab an, er sei aufgrund eines Brandes in seiner Wohnung aus einem Fenster im 2. Obergeschoss gesprungen. Tatsächlich konnten die Einsatzkräfte durch diesen Hinweis eine leichte Rauchentwicklung aus einem Fenster im 2. Obergeschoss feststellen. Sofort wurden daraufhin weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Langedreer alarmiert. Diese konnten einen Kleinbrand in einem Zimmer lokalisieren und schnell ablöschen. Weitere Personen hielten sich nicht in der Wohnung auf. Auch alle anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der Bewohner wurde nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Nachdem die Brandwohnung vom Rauch befreit war, konnten die 25 Einsatzkräfte um 1.40 Uhr den Einsatz beenden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen

Feuerwehr Bochum

Pressestelle