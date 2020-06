Auf dem Campus der Ruhr-Universität Bochum gibt es einen konkreten Verdacht auf eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg. Unter Umständen könnte diese unter dem neu geplanten Parkhaus Ost liegen, das zwischen dem Gebäude ID und der Bochumer Hochschule gebaut werden soll. Bei den Voruntersuchungen des Baugrunds ist ein Gegenstand in drei Meter Tiefe aufgefallen. Um den Verdacht genauer zu überprüfen, wird heute in einer Woche (23. Juni) der halbe Campus der Ruhr-Uni gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich von der Hochschule über die Universitätsstraße bis zum HZO in der Mitte des Campus. Dieser Bereich ist dann für den kompletten Tag gesperrt. Der 23. Juni wurde als Termin ausgesucht, weil zu dem Zeitpunkt keine Klausuren stattfinden.