Von der „Generation Instagram“ lernen, heißt siegen lernen, meint Comedian Bülent Ceylan. Deswegen zeigt er seinem Publikum nicht die kalte Schulter, sondern die rasierte Brust. Bülent macht sich zum "Luschtobjekt!"

Optik statt Inhalt, Nippel statt Nietzsche, Kabarettpreise müssen warten. Bülent Ceylan bedient als "Luschtobjekt" alle nur denkbaren Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte - bei ihm packt jeden die "Wollluscht". Und wer Intelligenz sexy findet, wird natürlich auch befriedigt nach Hause gehen, verspricht er.

Aber Bülent macht sich in seinem zwölften Live-Programm nicht nur selbst zum "Luschtobjekt", er macht sich auch über "Luschtobjekte" lustig. Über seine eigenen (Frauenfüße und Nutella) und über die anderer Leute. Denn heute kann offenbar alles ein "Luschtobjekt" sein: Autos, Smartphones, Roboter - es gibt sogar Menschen, die Bäume lieben. Selbst Götter sind objektophil. Donnergott Thor verrät zum ersten Mal, wo, wann und wie bei ihm der Hammer hängt.

Zu Gast ist Bülent Ceylan mit seinem Programm "Luschtobjekt!" unter anderem am 22. März im Bochumer RuhrCongress. Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.

