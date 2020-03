„Unser Stück 'All the Sex I've Ever Had“ geht ans Herz“, verspricht die Performerin Maria Goeke und verrät, „während der vorbereitenden Interviews sind auch Tränen geflossen – nicht nur bei uns Befragten, sondern auch bei den Interviewern.“ Schließlich geht es auch um ernste Themen wie Tod und Scheidung. Für die Premiere am Freitag, 13. März, gibt es noch Karten.

Das Konzept: Sechs Menschen ab 65 Jahren erzählen ihre Geschichten. „Unsere Reise durch die Geschichte beginnt 1943 – da wurde unser ältester Teilnehmer geboren. Das Thema Sex dient uns dabei als Türöffner: Es geht uns nicht nur um den Geschlechtsakt, sondern um alles, was mit den Beziehungen der Teilnehmer zusammenhängt. Musik aus den verschiedenen Jahrzehnten weckt hoffentlich auch bei den Zuschauern Erinnerungen“, erläutert Regisseurin Jana Eiting, die auch die Stückfassung mit erarbeitet hat.

Zunächst hatte Dramaturg Timo Kemp durch Aufrufe in den lokalen Medien nach Menschen aus Bochum und Umgebung gesucht, die an einer Teilnahme am Projekt interessiert sind. Melika Ramic und Pascal Ulrich, die wie Eiting an der Erstellung der Stückfassung beteiligt waren, geben Einblick in den Arbeitsprozess: „Wir haben strukturierte Interviews mit den Teilnehmern geführt, die wir dann transkribiert haben. Wir haben uns bemüht, so nah wie möglich am Wortlaut der Interviews zu bleiben, aber natürlich haben nicht alle Geschichten in einem eineinhalbstündigen Stück Platz.“

Geschichten erzählen

„All the Sex I've Ever Had“ war in der Vergangenheit unter anderem bereits in Austin, Glasgow, Ljubljana, Oldenburg und Singapur zu sehen – jeweils mit lokalen Senioren. „Das Stück wirkt allein dadurch, dass die Performer ihre Geschichten erzählen – es gibt kein Schauspiel im eigentlichen Sinne“, verweist Autor Pascal Ulrich auf eine Besonderheit von „All the Sex I've Ever Had“. Im Anschluss besteht für die Zuschauer die Möglichkeit, mit den Performern ins Gespräch zu kommen.

Performerin Christel Wolf erinnert sich: „Sex war in meiner Jugend ein großes Tabu.“ - Ihr Mitstreiter Johannes Persie ergänzt: „Die Gesellschaft war extrem körperfeindlich. Sich zu erinnern, war nicht immer einfach, aber das künstlerische Team hat uns in kritischen Situationen stets aufgefangen.“ Der Abend ist für ältere Zuschauer ein Anlass zurückzublicken und erlaubt Jüngeren den Blick in eine vielleicht noch unbekannte Welt.

Termine

- „All the Sex I've Ever Had“ feiert am Freitag, 13. März, um 19 Uhr Premiere in den Kammerspielen des Schauspielhauses, Königsallee 15. Es gibt noch Karten.

- weitere Vorstellungen: Mittwoch, 18. März, 19 Uhr; Freitag, 20. März, 19 Uhr; Mittwoch, 29. April, 19 Uhr; Donnerstag, 30. April, 19 Uhr.

- Im Mai und Juni wird es weitere Aufführungen geben.

- Karten gibt es unter Tel.: 3333 5555.