Die Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft BOGESTRA e.V. (VhAG BOGESTRA) fährt am Samstag, 16. April, in Bochum mit der historischen Straßenbahn.



Angeboten wird zum einen die (Stadt-)Rundfahrt "Bochum mit der historischen Straßenbahn". Bei der rund dreistündigen Fahrt durch Bochum und die Umgebung erläutert ein kundiger Begleiter, während der Bahn-Oldie fährt, Sehenswertes entlang der Strecke. Die Teilnehmer erwarten interessante Geschichte und Geschichten des mittleren Ruhrgebiets.

Zum anderen gibt es die „Nostalgie-Tour“. Sie ist für alle Personen, die sich weniger für Erläuterungen der Sehenswürdigkeiten interessieren, sondern Straßenbahn-Nostalgie pur erleben wollen. Die „Nostalgie-Tour“ ist eine abendliche "Fahrt ins Blaue" mit der historischen Straßenbahn, bei der ohne begleitende Erklärungen Landschaften und Strecke genossen werden können.

Termine und Infos

- Die (Stadt-)Rundfahrt "Bochum mit der historischen Straßenbahn" findet am Samstag, 16. April, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Haltestelle Engelsburger Straße, Richtung Höntrop, der Linie 310.

- Die ca. dreistündige "Nostalgie-Tour" findet ebenfalls am Samstag, 16. April, statt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr die Haltestelle Engelsburger Straße, Richtung Höntrop, der Linie 310.

- Tickets dafür sind ab sofort bei der Bochum Touristinfo, Huestraße 9, Tel. 0234/ 96 30 20, erhältlich.

- Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Fahrten mit reduzierter Teilnehmerzahl statt und es gelten für Fahrgäste der Rundfahrt "Bochum mit der historischen Straßenbahn" und "Nostalgie-Tour" die aktuellen Corona-Regeln, die zum Zeitpunkt der Fahrten gesetzlich oder behördlich vorgegeben werden.

- Die Fahrgäste müssen sich insbesondere darauf einstellen, im Fahrzeug Maske (medizinische Maske oder FFP2/KN95) zu tragen und die erforderlichen Mindestabstände einzuhalten. Außerdem werden die Fahrgäste gebeten, die angebotenen Möglichkeiten der Hand-Desinfektion zu nutzen.

- Hinweis: Bei Veränderungen in der Pandemie-Situation ist es möglich, dass die Fahrten nicht stattfinden können bzw. sich die Regeln für die Fahrgäste ändern.