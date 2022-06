Eine "Gerther Zeitreise" kann man in der Sonderausstellung erleben, die ab dem 8. Juli auf Zeche Lothringen zu erleben ist. Dabei geht es um 1.200 Jahre Geschichte des Stadtteils und 150 Jahre Zeche Lothringen, deren Schacht 1 1872 den Teufbeginn erlebte.

Wo kann diese Ausstellung besser gezeigt werden als im alten Magazingebäude, mitten auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Lothringen, direkt am Schacht 6.

Eingeladen sind alle Interessierten, hier mit „Meilenstiefeln“ durch die Zeit zu reisen, dabei Menschen, Zechen, Schulen und Kioske und vieles mehr kennen zu lernen und sich über ihr „Gerthe“ auszutauschen. Jede und jeder kann hier eine eigene Geschichte zum Stadtteil erzählen, andere Sichtweisen kennen lernen. Diese Sonderausstellung lädt ein, auch ein Ort der Begegnung zu sein.

Es begann vor 150 Jahren

Viele Exponate werden aus der Ende Mai zunächst in der Christopherus-Schule gezeigten Ausstellung übernommen, weitere aus den Beständen des Bochumer Kulturrats kommen neu hinzu. Denn zur Zeitgeschichte in Gerthe gehört besonders die Zeche Lothringen: Die erste Abteufung, das Schachtbohren, begann 1872 – also genau vor 150 Jahren.

Gezeigt werden Originalteile aus der Waschkaue, Werkzeuge, Urkunden und Schriftstücke aus dem Archiv. Besucher können ausprobieren, wie schwer ein echter Bergarbeiter-Bohrer ist, können das Original-Kaiserbild bestaunen, sich in 'Blättermappen' mit -zig Fotos verlieren, ein Bergbau-Theaterstück besuchen oder… Denn die Ausstellung läuft bis zum 23. Juli.

Programm am Eröffnungswochenende

Das Eröffnungswochenende am 8. und 9. Juli bietet ein buntes Programm für Jung und Alt. Der Eintritt zur Ausstellung und den Theaterstücken ist frei. (Platzreservierung gerne unter tickets@bochumerkulturrat.de oder Telefon 0234-862012).

Freitag, 8.7. (16-21 Uhr):

Begrüßung, Filmvorführung, Gespräche, Besuch der einmaligen Haspelkammer im Kulturrat, und um 17 Uhr das preisgekrönte Bergbau-Theaterstück „GLÜCK AUF! Von ObenDrüber und UntenDrunter“.

Samstag, 9.7. (11-18 Uhr:)

wie Freitag, aber um 17 Uhr mit der Theater-Aufführung „Vom Urknall bis Bochum“ zur Stadtgeschichte.

Finissage am Samstag, 23.7. (17-20 Uhr:)

Bergbau-Geländeführung „rund um Lothringen“ (Dauer ca. 35 Min.), inkl. Besuch der Haspelkammer. Treffpunkt um 17 Uhr am Kulturrat-Eingang.

Öffnungszeiten

Mo-Do 12-16 Uhr, Fr-Sa 17-20 Uhr

geschlossen: 10.7., 17.7., 18.7.

INFOS

Bochumer Kulturrat e.V., www.bochumerkulturrat.de, info@bochumerkulturrat.de, 0234-862012.

Gerther Treff e.V., 0176-31597844 (M. Kensy), oder bei „Kaffee anne Bude“, jeden Samstag ab 10 Uhr auf dem Gerther Martplatz.