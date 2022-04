Das Standesamt weitet in Kooperation mit der Bezirksverwaltungsstelle Südwest, Hattinger Straße 389, in Weitmar das Angebot für Brautpaare aus.

Während des Sommers können Interessierte an Samstagen um 11 Uhr sowie um 12 Uhr dort standesamtlich heiraten: am 4. und 18. Juni, 2. und 16. Juli sowie am 13. und 27. August. Die Leiterin der Bezirksverwaltungsstelle Südwest, Petra Pilarski-von Boode, freut sich, den neu gestalteten Traugarten bei guter Witterung für Eheschließungen bereitstellen zu können. Bei schlechtem Wetter steht das historische Ambiente des Amtshauses aus Ausweichquartier zur Verfügung.