Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven gibt das Kiewer Orgeltrio in der St. Johanneskirche in Bochum Wiemelhausen ein Konzert mit Stücken von und in Gedenken an den großen Komponisten. Violine spielen der ehemalige Konzertmeister des Nationalorchesters der

Ukraine Oleksandr Babintschuk sowie Oksana Popsuy, ehemals Konzertmeisterin

der Kinderoper. Sie werden begleitet an der Orgel von Prof. Ortwin Benninghoff.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Datum: 15.03.2020

Uhrzeit: 17 Uhr

Ort: Kath. Kirche St. Johannes

Brenscheder Str. 43, 44799 Bochum