Kurzweilig, spannend und mit viel Sprachwitz gewürzt, erzählt und spielt Silke Geyer vom Theater Wilde Hummel drei Tiermärchen vom Anfang der Zeit, als die Welt noch funkelnagelneu war. Am 23. April gibt es eine Familienvorstellung im Falkenheim.

Wer wissen möchte, wie das Rhinozeros zu seiner faltigen Haut kam und warum der Wal ein Gitter im Schlund hat, bekommt hier auf amüsante Weise die Antworten. Sogar das Geheimnis um die Farben der Tiere in Afrika wird gelüftet, wobei eine zaubernde Schildkröte – so viel sei verraten - nicht unbeteiligt ist. Von all diesen kleinen und großen Wundern erfahren Kinder im Osterferienprogramm von Fibo e.V., dem Figurentheater Bochum. „Tiermärchen aus aller Welt“ ist für neugierige Menschen ab vier Jahren bestens geeignet. Mit Figurenspiel, Musik und Schauspiel werden die Geschichten nach Rudyard Kipling lebendig.

Infos

- Die Veranstaltung am Donnerstag, 21. April, um 10 Uhr richtet sich vor allem an Hort- und Kindergartengruppen.

- Die Familienvorstellung am Samstag, 23. April, beginnt um 15 Uhr im Falkenheim, Akademiestr. 69.

- Karten unter Tel.: 0234/8595899 oder auf: www.fibo-figurentheater.de.