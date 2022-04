Das Spektrum der langjährigen Veranstaltungsreihe „grundStueck“ in der Bochumer Goldkante wird in diesem Jahr an insgesamt sechs Abenden um Liveacts mit Bezug zur elektronischen Musikkultur erweitert. Zur Premiere des neuen Formats „grundStueck+“ kommen GRAS, das Elektroduo von Nils Herzogenrath aka Vomit Heat und Edis Ludwig, die mit ihren überregional bekannten Kollaborationen und Projekten wie Oracles, Transport, International Music oder Düsseldorf Düsterboys immer wieder aufs Neue überraschen.



Auch GRAS selbst haben schon verschiedene Soundhäutungen hinter sich. Das 2015er Vinyldebut auf Riviera Club ist inspiriert von Ambient- und Dubtechno. Das 2020 erschienene Tape „Hoch“ zeigt starke Einflüsse von Herzogenraths und Ludwigs gemeinsamen Hintergrund in improvisierter, kraut-inspirierter Musik. Ein Vinyl-Release auf dem selben Label ist für Ende 2022 angesetzt.

Nach dem Liveact werden die Hosts Glasersfeld und Bochums Experte für Weirdo-Sound of all kinds, Lana Mutker, gemeinsam ab 22 Uhr die Nacht als DJs gestalten. No boundaries, von Dub und Experimental bis House, Italodisco und (Un)Guilty Pleasure Pop.

Infos

- Am Freitag, 6. Mai, sind GRAS um 20 Uhr in der Goldkante, Alte Hattinger Straße 22, im Ehrenfeld live zu erleben, die DJs Lana Mutker & Glasersfeld legen ab 22 Uhr auf.

- Der Eintritt ist frei.