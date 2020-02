Es wird ein ganz besonderes Jahr für die Theodor-Körner-Schule im Südwesten Bochums: Sie feiert ihren 100. Geburtstag. Am 21. April 1920 wurde die „höhere Knabenschule des Amtes Linden-Dahlhausen“ im Gebäude der evangelischen Wilhelmschule zu Dahlhausen eröffnet. Die Theodor-Körner-Schule erinnert an dieses Ereignis mit einer Fülle von Veranstaltungen und Projekten.

Die Feierlichkeiten beginnen am 21. April mit dem eigentlichen Gedenktag. Morgens um 8 Uhr wird auf dem Schulhof das offizielle Startsignal gegeben. Am Nachmittag um 17 Uhr feiert die Schule einen ökumenischen Gottesdienst in der Lutherkirche, Dr.-C.-Otto-Straße 110. Um 19 Uhr wird in der Aula der TKS das Theaterstück „Körner – Szenen aus einem Heldenleben“ präsentiert. Dieses wurde geschrieben von Dr. Rainer Küster, der bis zu seiner Pensionierung als Studiendirektor an der TKS wirkte. Eine zweite Vorstellung findet eine Woche später statt, am Mittwoch, den 29. April, wieder um 19 Uhr. Karten für beide Veranstaltungen können im Sekretariat der Schule bestellt werden.

Da der Gedenktag exakt auf den Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen im Land NRW fällt und das Schuljahr sehr früh endet, findet die große Festwoche erst nach den Sommerferien vom 17. bis zum 22. August statt.

Auch außerhalb der Festwoche sind Veranstaltungen geplant, wie zum Beispiel das Musical „Die Goldenen 20er“ zum 100-jährigen Schuljubiläum. Schulleiter Bernhard Arens ist sich sicher: „Die ganze Schulgemeinde darf sich auf lebendige Jubiläumsfeierlichkeiten freuen. Schon seit vielen Monaten laufen die Vorbereitungen in zehn Arbeitsgruppen auf Hochtouren. Das wird ein ereignisreiches Jahr.“ Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.die-tks.de.