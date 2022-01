Die eigenen vier Wände .

In Bochum wohnen ist laut einer Auswertung des Portals Immowelt teuer geworden. Der Quadratmeterpreis in Bochum ist im letzten Jahr um 15 Prozent gestiegen. Das ist ja eine Hausnummer oder? Jetzt kostet der Quadratmeter 1.850 Euro . 1.850 Euro Quadratmeter gibt es das in unserer Stadt überhaupt noch? Lage ,Ausstattung, Baujahr, Garten und eine ETW mit wenig Eigentümern bringen oft weit mehr als 3000 Euro. Aber schau mal Richtung München - ein Quadratmeter kostet hier mehr als 8.600 Euro und auch hier heißt es die Lage und Ausstattung entscheiden. Hier kannst du locker einmal 21.000 Euro pro Quadratmeter hinlegen wenn du in München Bogenhausen wohnen möchtest .

Darf es etwas mehr sein?

2015 ging so eine Immobilie eine Penthouse-Wohnung in Bogenhausen für satte16 Millionen weg. Da bleiben wir doch lieber in Bochum oder?

Quelle:

Radio Bochum

https.//www.wangenheim.de