Klar, seine Leidenschaft "Spielautomaten" ist stets aufgefallen.

Aber Spielsucht?

Leiden Menschen mit Spielsucht nicht unter zwanghaften Drang, Glücksspiele zu Spielen?

Das ist mir bei Klaus (so nennen wir ihn einfach einmal) nie aufgefallen.

Das oft aus dem vermeintlichen Spiel Ernst wird - das die Folgen der Spielsucht sein Leben verändern könnte darüber hat Klaus niemals nachgedacht.

Im Gespräch:

Klaus und seine Glücksspielsucht entwickelte sich über Jahre und es ist rückblickend überhaupt nicht mehr klar wann das problematische Spielverhalten angefangen hat.

Phase 1:

Die erste Phase soll einer ,,Einstiegs"-oder ,,Gewinnphase" (einem Glücksgefühl) gleichen.

Klaus:

Wie ein Rausch sei es ihm vorgekommen.

Phase 2:

Später käme die ,,Gewöhnungsphase" dazu um letztlich bei der dritte Phase der Spielsucht als sogenannte ,,Verzweiflungsphase" bezeichnet wird.

Phase3:

Das Glücksspiel wurde längst zum alleinigen, alles beherrschenden Lebensmittelpunkt und die Welt hat sich Klaus schön geredet. Es treten Entzugserscheinungen auf, Unruhe, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und Konzentrationsstörungen. Gestern begegnete mir unverhofft Klaus der mir von seiner Leidenschaft zum Spielautomaten erzählte. Symptome wie das Zittern der Hände und Schweißausbrüche waren Tagesordnung höre ich. Sauerverdientes Geld musste in die Groschengräber koste es was es wolle.

Das Erwachen war grausam:

Ich glaube Klaus hat so ziemlich alles verloren was ihm wichtig war.

Klaus ist sicher :

Ankämpfen gegen eine Sucht ist schwer du brauchst Jemanden der an dich glaubt.

Inzwischen sei Normalität eingetreten, neuer Job neues Umfeld, weit weg.

Jetzt fühle er das es "Aufwärts" geht. Seine Spiel- Leidenschaft ist einer anderen gewichen.

Sie heißt Gisela glaube ich.

Erstaunlich:

Hinter uns rattert der Spielautomat und es scheint meinem Erzähler nicht ein bisschen zu interessieren. Hoffen wir das es so bleibt.

Daumendrück...

Alles Gute für die Zukunft, Klaus.