Wegen Corona musste das gemeinsame Basteln von Insektenhotels vor den Ferien ausfallen.

Jetzt brachten drei junge Insektenfreunde fertige Insektenhotels in der Grünfläche hinter dem Riemker Markt an.

Die von der CDU Riemke initiierte Aktion ist nach Aussage der CDU als Vorläufer auf den hoffentlich vom nächsten Jahr an einzurichtenden Stadtionenweg Stadtnatur Riemke zu verstehen

„Wir wollen das Pantoffelgrün, die kleinen Randflächen des Straßenbegleitgrüns im Laufe der Zeit mit bescheidenen Mitteln ökologisch aufwerten:“ beschreibt Lothar Gräfingholt, Vorsitzender der CDU Riemke und mehrere Jahre Vorsitzender des Umweltausschusses das Ziel der Aktion. Bis dahin sollen Gespräche mit dem Umwelt- und Grünflächenamt gesucht werden, um die konkreten Möglichkeiten dieses Stationenwegs festzulegen.

Jetzt waren die jungen Insektenfreunde total begeistert und ganz bei der Sache.

Bildunterschrift: Präsentierten stolz ihre Insektenhotels, die sie in der Grünanlage hinter dem Markt mit Abstand platzierten: Jan, Felix und Amalia mit Vater Benedikt.