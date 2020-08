Die Proteste gegen den Diktator Lukaschenko reißen nicht ab, obwohl Streikführer und andere Oppositionelle bereits durch den faschistischen Staatsapparat verhaftet wurden. Belarus (Weißrussland) feierte unter Lukaschenko zwar seinen Unabhängigkeitstag von der ehemaligen Sowjetunion, der Protest gegen dieses Unrechtregime geht jedoch weiter. Die Oppositionsführerin Tichanowskaja bezeichnet diesen Widerstand der Massen bereits als Revolution und rief dazu auf, mit den friedlichen Massendemonstrationen fortzufahren.

Selbst die Polizei griff bei den Protesten hunderttausender Menschen in Minsk und anderen Städten nicht ein. Der Faschist Lukaschenko drohte, jetzt das Militär gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen und kündigte damit einen Völkermord an!

Da jedoch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung gegen Lukaschenko ist, wird das Militär die Revolution der Bevölkerung nicht aufhalten können, der Wille nach Freiheit von Ausbeutung und Unterdrückung ist stärker! Zwar hält der Sicherheitsapparat aus Militär, Polizei und Geheimdienst KGB dem 65-Jährigen bisher die Treue, aber auch hier wird aufgrund des Massenprotestes großer Bevölkerungsteile die Homogenie ins Wanken geraten.

Die Regierung von Putin in Russland zeigt jetzt offen ihr reaktionäres Gesicht: Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte bei einem Treffen mit US-Vizeaußenminister Stephen Biegun in Moskau vor einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Belarus - und insbesondere vor Strafmaßnahmen. Die Versuche, auf Minsk Druck auszuüben, seien nicht zulässig - ebenso wie Aufrufe aus dem Ausland zu Protesten. Die USA und die EU müssten sich da raushalten, sagte Lawrow einer Mitteilung seines Ministeriums zufolge (Quelle: dpa-infocom vom 25.08.20)

Sofortiger Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Weißrussland! Rückruf der deutschen Botschafter und Ausweisung der weißrussischen Botschafter aus Deutschland! Sanktionen gegen Russland, falls die Regierung Putins Lukaschenko unterstützt!

I