Die weit überzogene Ausgangssperre in Italien und die polizeistaatlichen Methoden zur Überwachung konnten und können die Verbreitung des Corona-Virus nicht eindämmen. Dazu der Zivilschutzchef Angelo Borelli:

Insgesamt zählte der italienische Zivilschutz bisher 6820 Todesopfer - das waren am Dienstag 743 mehr als am Vortag. In den beiden Tagen davor hatte es jeweils etwas weniger neue Tote gegeben als zuvor. Die Zahl der Menschen, die in Italien positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden, stieg auf mehr als 69.000 (Quelle: dpa. infocom GmbH vom 24.03.20)

Anstatt konsequent an einem Impfstoff gegen dieses Virus zu arbeiten, geht die italienische Regierung mit brutalen Methoden gegen die Bevölkerung vor: Die Bußgelder gegen Verstöße der Ausgangssperre sollen drastisch erhöht werden von 400 Euro bis 3000 Euro. Für arme Menschen ist da die Inhaftierung für den vollkommen sinnlosen Arrest der gesamten italienischen Bevölkerung vorprogrammiert. Haben die vermutlich rechtslastigen Politiker in Italien dabei bedacht, dass durch das Zusammenpferchen der Gefangenen in den Haftanstalten ein idealer Nährboden für die Ausbreitung des Corona-Virus entsteht?

Selbst Virologen empfehlen die Bewegung an frischer Luft, gerade bei Sonnenschein würde die Ausbreitung des Virus eingedämmt. Der italienischen Bevölkerung ist nicht einmal - ähnlich wie Deutschland - das Verlassen der Wohnung als Einzelperson gestattet, um Sport durch Wanderungen, Fahrrad fahren u. ä. durchzuführen! Menschenrechtsverletzend wurde sogar der Spaziergang in Parkanlagen untersagt!

Ich gehe davon aus, dass sich die Mehrzahl der Italiener diese polizeistaatlichen Methoden nicht lange bieten lassen werden: Gewaltsame Auseinandersetzungen mit dem Staatsapparat sind dann nicht mehr auszuschließen!

Ähnliches gilt auch für Spanien und Frankreich, wo ebenfalls das Recht auf Freizügigkeit außer Kraft gesetzt wurde.