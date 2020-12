Geschenke für die Flüchtlingskinder

Trotz der Hölle im Flüchtlingslager Kara Tepe mit zumutbaren hygienischen Verhältnissen gibt es eine Selbstorganisation der Flüchtlinge und auch Teile der griechischen Bevölkerung auf Lesbos.



Die Selbstorganisation der Menschen im Lager Kara Tepe und der griechischen Bevölkerung haben eine Weihnachtsaktion für griechische und Flüchtlingskinder organisiert. Unterstützt wurden sie dabei von der deutschen Organisation "Solidarität International". Jordanis von der Selbstorganisation in Lesbos berichtete, dass Weihnachtsgrüße an Flüchtlings- aber auch griechische Kinder auf Lesbos gesandt wurden - in Form von kleinen Geschenken.

In seinem Bericht hieß es:

"Michalis grüßt alle zu Weihnachten. Sie werden heute Abend allen Kindern Geschenke überreichen. MCAT, Moria White Helmets and Moria Acadamia haben Listen mit Kindernamen. Insgesamt haben sich über 200 Helferinnen und Helfer für die Verteilung der Geschenke versammelt. Alle warten ganz gespannt darauf."

Besondere Anerkennung verdient auch das Beschenken von armen Familien in der Gemeinde Famfilia, die in der Nähe des Lagers Kara Tepe liegt. Die Freunde in Lesbos vor Ort berichteten:

"Wir verteilten auch einige der Pakete an arme Familien in der Gemeinde Famfilia, die in der Nähe des Lagers Kara Tepe liegt", schreiben die Freunde in Lesbos vor Ort. "In einer Dankesnachricht, die wir erhielten, sagten sie: 'Ihre Geschenke haben einige griechische Kinder glücklich gemacht, die sie wirklich brauchen, glauben Sie mir, die waren fast in der gleichen Situation. Bitte vergessen Sie nicht, dass diese Feiertage eine sehr schwierige Zeit für Griechenland sind, das sich aufgrund der Corona-Pandemie in einer verheerenden Wirtschaftskrise befindet.'"

Jordanis wünschte allen frohe Weihnachtsfeiertage Ich bedankte sich bei allen für die gemeinsame solidarische und erfolgreiche Arbeit. "Mit neuer Kraft werden wir 2021 gemeinsam unsere neuen Herausforderungen meistern. Für ein kämpferisches 2021!", ermunterte er alle Beteiligten für die Hilfe in der Hölle von Kara Tepe.

Kali Chronia!

Auflösung von Kara Tepe und menschenwürdige Unterkünfte für alle Flüchtlinge! Anerkennung des Asylrechts und Aufnahme dieser Menschen durch alle Staaten der EU! Bekämpfung der Fluchtursachen wie z.B. der Zerstörung der Lebensgrundlagen in ihren Heimatländern!

P.S.: Griechenland hat in der letzten Weltwirtschaftskrise 2008/2009 viele Milliarden Euro aus dem sog. Rettungsschirm erhalten. Wo ist dieses Geld geblieben? Warum nagen auch viele Griechen am Hungertuch? Antwort: Die "Not leidenden" Banken wurden unterstützt!