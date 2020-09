Das faschistische Regime des Diktators Lukaschenko ist erneut gegen friedliche Demonstranten - überwiegend Frauen - brutal vorgegangen. Es gab 300 Festnahmen (Quelle: dpa-infocom.com vom 19.09.20) . Trotzdem protestieren die Frauen völlig zu Recht gegen diesen Tyrannen Lukaschenko. Vergleichbar mit dem Faschismus durch Hitler wurden sogar Kinder als politische Geiseln genommen.

Die Behörden hatten den sechsjährigen Sohn der Minsker Aktivistin Jelena Lasartschik am Freitag in ein Heim gesteckt. Hunderte Menschen forderten am Samstag vor der Einrichtung, den Eltern ihren Sohn zurückzugeben. Lasartschik verließ mit dem Kind am Vormittag das Heim - unter "Hurra"-Rufen und Applaus der Menge. Der Fall war auch Thema bei dem Frauen-Protest am Samstag.

Das Bürgerrechtsportal spring96.org veröffentlichte am Samstag die Namen von 314 Frauen, die bei der Aktion in der Hauptstadt Minsk in Gewahrsam kamen. Die Zahl war etwa doppelt so hoch wie bei den Protesten am Samstag vor einer Woche, als maskierte Uniformierte das erste Mal überhaupt mit brutaler Gewalt gegen die friedlichen Demonstrantinnen vorgegangen waren. Dabei gab es vor einer Woche auch Verletzte (Quelle: dpa-infcom.com)

Wann endlich bricht die Bundesregierung ihre diplomatischen Beziehungen mit Weißrussland ab? Sofortiger Abzug der deutschen Botschafter aus Belarus und raus mit den weißrussischen Botschaftern aus Deutschland! Auch dem faschistoiden Präsident von Russland, Putin, ist mit scharfen Sanktionen zu drohen, wenn das Regime von Russland Belarus militärisch unterstützt! Kein Weiterbau der Gas-Pipeline nach Russland!

Diplomatische Konsequenzen müssten auch allen anderen Staaten der Welt drohen, die massiv die Menschenrechte verletzen wie z.B. die meisten Staaten in Afrika, Iran, Saudi-Arabien, Bahrain, Indien, Kolumbien u.v.a.

Ich ziehe den Hut vor dem überwiegenden Teil der Bevölkerung von Belarus, trotz der akuten Gefahr für Leib und Leben weiterhin gegen das Unrechtregime Lukaschenkos zu protestieren! Auch stehe ich voll hinter den Streiks, z.B. der Bergarbeiter! Ich begrüße sehr die Solidarität mit Arbeitern aus der Ukraine, die u.a. als Streikbrecher für die Streikenden in Belarus angeworben werden sollten und dies völlig zu Recht abgelehnt haben! Ein gemeinsamer Kampf der Arbeiterklasse wird Lukaschenko stürzen und ihn dahin bringen, wo er hingehört - lebenslang ins Zuchthaus!