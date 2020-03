Nach Auftreten des Coronavirus COVID-19 und der aktuell nicht einschätzbaren Ausbreitungssituation setzen die Veranstalter (Verein „Aktiv gegen Brustkrebs“, Brustzentrum Augusta Bochum und VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V.) die Anmeldung zum 10. Lauf Aktiv gegen Brustkrebs am 10. Mai 2020 in Bochum bis einschließlich zum 19.April 2020 aus - aus Verantwortung gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Helferinnen und Helfern sowie Besucherinnen und Besuchern.

Am 19. April 2020 wird auf Grundlage der dann bestehenden Sachlage und in Abstimmung mit den Behörden über die Durchführung, Verschiebung oder endgültige Absage der Lauf- und Walking-Veranstaltung entschieden. Dann wird auch über Regelungen zur Abwicklung der Startgebühren und T-Shirt-Bestellungen informiert.