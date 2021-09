Abwärtstrend hält an:

Liebe Bochumer Bürger*innen es geht Abwärts mit der Inzidenz.

Puh, diese Nachricht freut uns doch alle.

Sorgen wir weiter dafür das es so bleibt und halten Abstand so gut es geht.

Halten wir uns weiter an die Hygieneregeln und tragen unseren Mund-Nasenschutz.

Für alle Impfbereiten:

Nicht vergessen unser Impfzentrum im Ruhr-Congress hat nur noch bis Ende September geöffnet.

Herbstbeginn:

Die vierte Welle soll heftig werden aber ich denke wir alle können mithelfen das Blatt noch zu wenden. Wir möchten das kommende Frühjahr Maskenfrei und unbeschwert erleben oder ?

Also, weiter so ...

Bochum gegen Corona .

Hier nur kurz das wichtigste:



Aktuelle Bochum Inzidenz:

50,8 (-12,3)

Aktuell Infiziert:

410 (-52)

Infektionen gesamt:

19.100 (+23)

Verstorbene :

253 (+0)

Impfungen:

499.733 (+923)

Quelle:

Gesundheitsamt Bochum

Das klingt schon einmal gut.