„Viele Akteure sind beim Hammer Seniorentag an der Planung und Durchführung beteiligt“, betont Christine Drüke vom Seniorenbüro Mitte. Am Freitag, 1. Oktober, gibt es in und vor den Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde Hamme viele Informationen und Aktionen rund um das Thema Älterwerden.

Neben der Kirchengemeinde und dem Seniorenbüro sind auch die Ehrenamtsagentur, das Stadtteilbüro Hamme, Sozialverbände, Dienstleister wie eine Tagespflege und ein Seniorendienst sowie das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Ruhr mit im Boot. „Unser Netzwerk besteht jetzt schon seit etwa drei Jahren und plant für den Seniorentag verschiedene Infotische. Neben dem gegenseitigen Austausch besteht beim Hammer Seniorentag auch die Möglichkeit, am Rollator-Parcours der Verkehrswacht teilzunehmen und den eigenen Rollator kontrollieren zu lassen. Auch die Wohnberatung ist vor Ort“, kündigt Christine Drüke an.

In jüngerer Zeit kommt der Biographiearbeit bei Angeboten für Senioren immer größere Bedeutung zu. Christine Drüke verrät: „Ein Kegelspiel lädt dazu ein, sich an Ereignisse der Zeitgeschichte und im eigenen Leben zu erinnern. Auch ein Spaziergang im Stadtteil ermuntert zum Austausch.“ An eine kleine Stärkung – natürlich coronakonform – ist ebenfalls gedacht.

Infos

- Der Hammer Seniorentag findet am Freitag, 1. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in und vor den Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde Hamme, Amtsstraße 4a, statt. Im Gebäude gilt die 3G-Regel.

- Weitere Informationen gibt es im Seniorenbüro Mitte unter Tel.: 92 78 63 90.