In den Räumlichkeiten der Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen gründet sich eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema "Berufsunfähigkeit durch Krankheit.

Viele Menschen müssen aufgrund einer Krankheit Ihren Beruf aufgeben und stehen danach vor einem Berg von Schwierigkeiten, Problemen und Fragen. Was kommt nach dem Krankengeld? Wo bekomme ich Hilfe? Wie finde ich einen neuen Beruf der zu mir passt? Wie gehe ich mit der psychischen Belastung um?

Gemeinsam kann in der Gruppe über diese und weitere Themen gesprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht werden.

Interessierte melden sich bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen, Alsenstr. 19a, 44789 Bochum

Tel.: 0234/5078060 oder Mail: selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org

