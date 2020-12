Die evangelischen Kirchen planen ihr Programm für die Weihnachtstage in diesem Jahr unter Beachtung aller Infektionsschutzmaßnahmen. Gottesdienste fallen kürzer aus als gewohnt oder werden an andere Orte oder nach draußen verlegt. Außerdem gibt es Angebote für die Menschen, die an den Weihnachtstagen keine Kirche besuchen können oder wollen.

Wichtig: Der Besuch der Gottesdienste kann nur nach vorheriger Anmeldung erfolgen. Das Anmeldeverfahren regelt jede Kirchengemeinde individuell. Weitere Informationen sind auf den Webseiten der Gemeinden zu finden. Auch auf der Seite des Kirchenkreises unter: www.kirchenkreis-bochum.de gibt es eine fortlaufend aktualisierte Übersicht über alle Termine an den Feiertagen und Hinweise zur Anmeldung.

Mehr als 90 Gottesdienste finden vom 24. bis zum 26. Dezember in den evangelischen Kirchen statt. Aufgrund der begrenzten Plätze feiern viele Gemeinden kürzere Gottesdienste und bieten mehr Feiern an als üblich. Andere, wie die Kirchengemeinden Bochum-Nord, Eppendorf-Goldhamme und Langendreer, verzichten auf Gottesdienste und laden stattdessen zum individuellen Besuch an Heiligabend ein. In Dahlhausen und in Harpen gestalten die Gemeinden einen Stationenlauf um und durch ihre Kirchen, der (ebenfalls nach Anmeldung) allein oder mit der Familie abgelaufen werden kann.

Gottesdienste auch openair

An einigen Orten wird Weihnachten openair gefeiert: Die Lutherkirche am Stadtpark setzt ihre Reihe der Freiluftkirche fort. Auch die Kirchengemeinden Weitmar und Weitmar-Mark verlegen ihre Gottesdienste nach draußen. Die Kirchengemeinde Stiepel baut auf der Friedhofswiese an der Dorfkirche ein Festzelt auf, in dem bis zu 250 Personen Platz finden.

Ein Gottesdienst, für den keine Anmeldung notwendig ist, kommt am 26. Dezember aus der Pauluskirche direkt nach Hause. Um 10 Uhr feiern Superintendent Gerald Hagmann und Pfarrer Constantin Decker dort einen Radiogottesdienst, der auf WDR 5 übertragen wird.