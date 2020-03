Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit demCoronavirus finden vorerst keine persönlichen Beratungen in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum statt. Ratsuchende und Interessierte haben die Möglichkeit, sich telefonisch unter 0234-507 80 60 oder per E-Mail an selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org an die Selbsthilfe-Kontaktstelle zu wenden.

Die Mitarbeiterinnen sind, soweit möglich, zu den gewohnten Sprechzeiten erreichbar:

Mo, Di 10.00-13.00, Mi 15.00-17.00, Do 10.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr. Weitere Informationen

gibt es unter www.selbsthilfe-bochum.de.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum ist eine Beratungsstelle rund um das Thema Selbsthilfe und

Selbsthilfegruppen. Die Fachkräfte informieren Bürger*innen über Selbsthilfe und vermitteln

Interessierte in bestehende Selbsthilfegruppen oder in Facheinrichtungen. Außerdem helfen sie bei

der Gründung neuer Gruppen und bei der Weiterentwicklung bestehender Selbsthilfegruppen und

sorgen für die Vernetzung mit professionellen Hilfsangeboten, Politik und Verwaltung.