Am Mittwoch, 2. Juni, hatte die Stadt Bochum ein Anhörungsverfahren gegen einen Betreiber von Testzentren im Stadtgebiet eingeleitet. Es hatten sich Fragen in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb einer Teststelle in Bochum-Wattenscheid ergeben.

Der Betreiber hatte bis heute, 7. Juni, 12 Uhr, Zeit, sich zu den Fragen zu äußern. Dies ist nicht geschehen. Deshalb hat die Stadt dem Betreiber mit Ablauf des heutigen Tages die Teststellennummer für den Betrieb entzogen.

Ohne diese Nummer ist eine Abrechnung der Testungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung nicht mehr möglich.

Quelle: Stadt Bochum