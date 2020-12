Die Temperaturen werden kälter, die Corona-Zahlen steigen: Mit Blick darauf hat die Stadt Bochum ihre Hilfen für obdach- und wohnungslose Menschen gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern in der Freien Wohlfahrtspflege verstärkt.



Das jetzt veröffentlichte „Kältekonzept“ ergänzt das Konzept „Obdach- und Wohnungslosenhilfe“ der Stadt Bochum aus dem Jahr 2019 und berücksichtigt zusätzlich die Herausforderungen und Einschränkungen in Corona-Zeiten.

Bestehende Angebote sind beispielsweise der Tagesaufenthalt, Henriettenstraße 36, die Beratungsstelle „Frauen in Not“, Uhlandstraße 8a, und das "Fliednerhaus", die Übernachtungsstelle für wohnungslose Menschen, Am Stadion 7. Ebenfalls im Fliednerhaus befinden sich die „Aufsuchende Medizinische Hilfe für Wohnungslose Bochum e.V.“ und die „Bochumer Suppenküche e.V.“. Ein weiterer Tagesaufenthalt befindet sich in der Bahnhofsmission, Propsteikirche St. Peter und Paul. Speziell an obdachlose Jugendliche bis 21 Jahre wendet sich die Notschlafstelle „SchlafamZug“ an der Castroper Straße.

Angebote coronabedingt angepasst

Coronabedingt können manche Angebote nur eingeschränkt aufrechterhalten werden. So dürfen die Suppenküche im Fliednerhaus und der Tagesaufenthalt an der Henriettenstraße 36 ihre Speisenversorgung „nur“ als „Essen to go“ anbieten. Auch Platzzahlen und Öffnungszeiten der Tagesaufenthalte mussten den Corona-Hygienekonzepten angepasst werden.

Das bestehende Angebot wird schrittweise erweitert. Im ersten Schritt können die Menschen, die das „Fliednerhaus“ oder die Uhlandstraße 8a aufsuchen wollen, sich vor Aufnahme einem PoC-Antigen-Schnelltest unterziehen. Bei positivem Ergebnis, Schritt zwei, müssen sich die Betroffenen in Quarantäne in der Anlage Herzogstraße begeben. Durch regelmäßige Testung können mehr Plätze angeboten werden, als ohne Testung möglich wären.

Notfallplan bei extremer Kälte

Sollten die vorhandenen Plätze nicht mehr ausreichen, werden im dritten Schritt notfallmäßig in den Räumen der ehemaligen Graf-von-der-Recke-Schule Plätze geschaffen werden. Von Streetwork begleitete Hilfsbedürftige können dann kostenlos mit der Bogestra aus der Innenstadt zur Graf-von-der-Recke-Schule fahren. Bei extremer Nachtkälte von unter -10°C wird zusätzlich ein Bahnhof in der Zeit von 20 bis 7 Uhr geöffnet werden.

Außerdem stellt die Stadt Bochum 30 Notfallpakete zusammen, welche jeweils aus einem Rucksack, einem Schlafsack, einer Iso-Matte und einem Hygienepaket bestehen. Diese Pakete werden einem sozialen Träger zur Verteilung übergeben.

Zusätzlich wendet sich die Stadt Bochum mit einem Appell an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt: Wenn der Eindruck besteht, dass Menschen sich durch den Aufenthalt im Freien selbst gefährden, sollten die Bürgerinnen und Bürger eine der folgenden Stellen informieren:

 Stadt Bochum:

 Amt für Soziales, Diekampstraße 26, „Hilfen zur Vermeidung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit“, Tel.: 910-1746 oder -2177.

 Diakonie Ruhr:

 Beratungsstelle „Frauen in Not“, Uhlandstraße 8a, Tel.: 640-6066 (Öffnungszeiten: Mo - Fr von 9 bis 13 Uhr).

 Beratungsstelle für wohnungslose Männer, Henriettenstraße 36, Tel.: 96471-0 (Öffnungszeiten: Mo - Fr von 9 bis 13 Uhr).

 Ev. Jugendhilfe Bochum:

 Kontakt- und Beratungsstelle "Sprungbrett, Ferdinandstraße 36, Tel.: 5167610 (Aufenthalt im „offenen Bereich“ Mo - Fr von 12 bis 15 Uhr; individuelle Beratung Di - Fr von 9.30 bis 12 Uhr).

 Im Notfall sollte sofort die Polizei unter der 110 informiert oder bei akuter gesundheitlicher Gefährdung der Rettungsdienst der Feuerwehr unter 112 alarmiert werden.