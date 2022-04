Preiserhöhungen und Schwankungen: Verschleierte Informationen beim Discounter. Für die meisten von uns ist das Stöbern durch die Prospekte der Supermärkte angesichts steigender Preise besonders wichtig. Preise vergleichen ist angesagt. Aldi und Lidl verdeckt (versteckt ) mitunter nun den einen oder anderen Preis.

Was soll das?

Auf Nachfrage des Magazin "Business Insider" erklärt ein Aldi Nord-Sprecher, was es mit den Buttons auf sich hat.

Preisschwankungen durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg:

Viele Unwägbarkeiten

unterliegen derzeit insbesondere bei frischen Artikel noch höheren kurzfristigen Preisschwankungen am Markt.

Krisen:

Die Coronakrise, die weltweiten Lieferengpässe ,sowie die steigenden Energiepreise und der Krieg in der Ukraine sind Schuld.

Anmerkung:

Wo der Preis hinstrebt, ist wohl klar. Billiger wird nichts und ich wette die Preise bleiben auch in Zukunft wo sie sind...

"OBEN".

Einen Prospekt von einem Discounter - der mir zwar sagt die Ware steht zur Verfügung- Preis folgt - darauf kann ich als Kunde locker verzichten.