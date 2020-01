„Strahlentherapie bei Brustkrebs - was ist heute möglich?“ lautet das Thema des ersten öffentlichen Themenabends des Vereins „Aktiv gegen Brustkrebs“ und des Brustzentrums Augusta Bochum im neuen Jahr.

Am Donnerstag, 23. Januar 2020, stehen in dieser Gesprächsrunde für Betroffene und Angehörige PD Dr. Stefan Könemann (Strahlentherapie-Zentrum Bochum) und Dr. Daniel Metzler (Strahlentherapie Hattingen) für Informationen und Fragen zur Verfügung; moderiert wird die Runde von Dr. Ute Bückner (Onkologische Gemeinschaftspraxis Bochum). Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei - sie findet statt im Forum 2 des Gesundheitszentrums der Augusta-Kliniken, Bergstraße 25, Bochum, 18 - 19.30 Uhr.

www.aktivgegenbrustkrebs.de