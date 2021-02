Beim Umweltservice Bochum USB hat es ein Update nach den schneebedingten Ausfällen bei der Müllabfuhr gegeben.

Inzwischen sind die meisten Restmülltonnen geleert worden. Allerdings sind die Müllwagen noch immer nicht überall hingekommen. Sollte bei euch der Restmüll letzte Woche nicht abgeholt worden sein, dann wird das auch erst zum nächsten regulären Abholtermin nachgeholt. Ihr dürft dann ausnahmsweise auch Mülltüten neben den Tonnen abstellen. Die werden dann mit abgeholt. Papiertonnen werden ab sofort wieder nach Plan abgeholt. Ausgefallene Leerungen aus der letzten Woche werden in dieser Woche nach und nach abgearbeitet. Tonnen also einfach an der Straße stehen lassen. Auch die Biotonnen, gelben Säcke und Wertstofftonnen werden wieder nach Plan abgeholt. Dort wird aber keine ausgefallene Leerung mehr nachgeholt.

Quelle: Radio Bochum