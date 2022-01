WAAGE:

24.9.-23.10.

Für dich ist die Liebe einfach alles. Du suchst das Gefühl geliebt und getragen zu werden. Ein hoher Anspruch, an dem nicht wenige Partner- und zu aller erst du selbst -bisweilen verzweifeln.

Dank Jupiter kommst du 2022 dem Idealzustand immer näher .Du wirst Liebe finden, eine von der du immer geträumt hast. Endlich wirst du so gewürdigt ,wie du es eigentlich immer verdient hast.

Liebe:

Du verschenkst dein Herz gern und überall. Deine Zuneigung umfasst alles.2022 ist dein Jahr und du bekommst alles verdient zurück. Sie werden mit ihrem Herzensmenschen ein wunderbares Jahr haben.

Job:

Von Mai bis Ende Oktober, steht Jupiter, der Glücksplanet und Jahresregent, deinem Sternzeichen Waage genau gegenüber. Genauso lange hast du die Nase vorn. Nutze die Zeit. Tanke Kraft in der Natur ,baue dort Stress ab und erkenne was dir richtig, richtig gut tut.

Quelle:

Movie tv