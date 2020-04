Zu Beginn der Fussballkarriere einiger 2009er Jungs (aus der jetzigen E1-Jugend des TuS Harpen) bestand leider keine Möglichkeit eine Jahrgangsmannschaft zu stellen. Dies lag damals an der Situation, dass der Verein aufgrund der unbefriedigenden Platzsituation nicht genügend Spieler des Jahrgangs hatte.

Zu dem Zeitpunkt spielten die 2009er immer mit Spielern der Jahrgänge 2008 und 2010 zusammen um eine Mannschaft stellen zu können.

Dies änderte sich zu Beginn der Saison 2017/18 mit der Fertigstellung des neuen Kunstrasens, denn plötzlich entdeckten viele neue Eltern den Verein wieder und wollten, dass Ihre Kinder „vor der Tür“ Fußball spielen.

Dies führte dazu, dass der Verein erfreulicherweise in der Lage war - bis einschließlich zur E1 -wieder Jahrgangsteams am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen.

So auch der Jahrgang 2009, welcher als F1-Jugend an den Start ging. Das Training übernahm der damalige B-Jugend Spieler Joel Guling mit der Unterstützung von Thorsten Pieper.

Die Saison verlief für das erste gemeinsame Jahr überraschend erfolgreich. Dies freute die Eltern, Trainer und besonders natürlich die Spieler. Um auch vernünftig auf dem Platz auflaufen zu können, spendierte die Firma MBE Mail Boxes (www.mbebochum.de) der Mannschaft einen super Trikotsatz mit Eigennamen und Wunschnummer eines jeden Spielers. In den weiteren Jahren wurden uns noch

Hoodies und Trainingsshirts seitens der Firma gesponsert.

In der folgenden Saison kamen immer mehr Spieler des Jahrgangs 2009, so dass sich der Verein im Winter entschied 2 Teams des Jahrgangs zu melden.Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, da nun auch alle Kinder gemäß Ihrer Entwicklung gefördert werden konnten und seit dem viel Spielzeit bekommen.

Aufgrund einer guten Hinrunde ging die E2 dann in einer sportlich herausfordernden Gruppe an den Start und schlug sich hier mit einem 5. Platz von 12 Teams doch sehr beachtlich. Dabei konnten auch einige Altjahrgänge besiegt und in der Tabelle hinter sich gelassen werden. Das Highlight dieser Saison war für die Jungs mit Sicherheit der Turniersieg beim sehr gut besetzten Sommerturnier des FC Altenbochum, bei dem unter anderem Teams wie Westfalia Herne, SSV Buer, Hombrucher SV besiegt werden konnten. Die Freude bei den Kids kannte keine Grenzen.

Dies war ein super Abschluss der Saison, welcher dann auch bei der Abschlussfeier im Ketteler Hof nochmals richtig gefeiert wurde.

Nach den Sommerferien begann für einige unserer Spieler das Abenteuer weiterführende Schule. Aber trotz der neuen Herausforderung haben die Jungs das Training nicht vernachlässigt und Joel konnte sich bei jedem Training über eine Trainingsbeteiligung von mindestens 9 der 11 Kids des E1-Kaders freuen.

Nach den ersten Spielen der neuen Gruppe war klar, dass die Mannschaft erneut eine gute Rolle spielen wird. Dies veranlasste Trainer und Betreuer die Jungs auch hin- und wieder mal auf dem größeren D-Jugend Feld mit mehr Spielern und neuen Regeln spielen zu lassen.

Hier führte uns das erste Testspiel direkt vor den Herbstferien zum SV Vöde. Vor dem Spiel wurden wir dann von Kerem Akbal (Inhaber der Firma Akbal Hirabau- www.akbalbau-gmbh.de) überrascht, in dem er der Mannschaft neue Taschen überreichte.

Durch die neuen Taschen motiviert, holten wir gg die D-Jgd des SV Vöde ein 2:2.

Am Ende der Hinrunde belegten wir einen guten 3. Platz und man merkte, dass sich alle Kinder wieder ein großes Stück nach vorne entwickelt hatten und im neuen Jahr bereit waren in der stärksten Gruppe des Kreises anzutreten!

Zum ersten Mal wurde das Jahr mit der Weihnachtsfeier im Deutschen Fussballmuseum und anschließendem gemütlichen Beisammensein im Vereinsheim auf unserer Anlage zu Ende gebracht.

Im Winter kamen noch vier neue Spieler hinzu, so dass wir aktuell einen Kader von 15 Spielern haben, welcher auch eine gute Größe für die neue Saison in der D-Jugend ist.

Die Rückrunde der aktuellen Saison wurde nach 2 Spielen, welche wir leider verloren hatten, durch die Corona-Epidemie bis zum heutigen Tag unterbrochen. Ob und wie diese Runde zu Ende geführt wird, ist bislang noch nicht absehbar.

Aber als ob wir etwas geahnt hätten, gelang es uns noch den Jungs vor der Fußball freien Zeit neue Regenjacken zu übergeben, welche uns durch den Dachdeckermeister Christian Müller (Inhaber der Firma Dagoberts Dächer, www.dagoberts-dachdecker.de) zur Verfügung gestellt wurden.

Wir können uns glücklich schätzen, dass wir solche Sponsoren haben und sagen ganz laut:

DANKE!

Ohne solche Sponsoren wäre vieles nicht möglich gewesen!

Zusätzlich freuen wir uns, dass Ihr uns weiterhin Eure Unterstützung angeboten habt!

Jetzt hoffen wir, dass wir die Sachen (Trikots, Hoodies, Trainingsshirts, Regenjacken, Taschen, etc) bald wieder bei unserer liebsten Freizeitbeschäftigung, dem Fußball, auf unserem Kunstrasenplatz tragen und die Saison zu Ende spielen können.

Aber selbst wenn dies nicht gelingen sollte, steht für die Mannschaft am Sonntag, den 23.08.2020 ab 9:00 Uhr, bereits das nächste große Highlight an: ein internationales Turnier mit insgesamt 8 Teams auf dem eigenen Sportplatz. Das genaue Teilnehmerfeld wird noch nicht verraten. Jedoch schon mal so viel, dass neben dem Gastgeber nur Teams aus Nachwuchsleistungszentren aus Deutschland, jeweils ein Team aus Japan und eines aus den Niederlanden teilnehmen, bei diesen die Senioren in der 1. Liga spielen.

Also: Termin im Kalender vormerken und sich auf der Platzanlage im Harpener Bockholt kostenlos super Jugendfußball anschauen. Anschließend besteht die Möglichkeit, im schönen Waldgebiet Bockholt einen Spaziergang zu machen.

Bis dahin: Bleibt gesund!

Eure E1-Jugend des TuS Harpen!