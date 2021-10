Die Herren 75 vom TC Grün-Weiß Bochum spielen im nächsten Jahr in der Westfalenliga. Das Team sicherte sich ungeschlagen den Aufstieg. Das letzte Spiel auf der eigenen Anlage gegen den TC Am Schloß Rheda fand nicht statt, da die Gäste aufgrund vieler verletzter Spieler nicht antreten konnten. In den vier vorhergegangenen Spielen gab es folgende Ergebnisse: TC GW Bochum – TC Buer SWG 3:3, Lüdenscheider TV – TC GW Bochum 2:4, TC GW Bochum – TC Gütersloh 6:0, TG Gahmen – TC GW Bochum 0:6.

"Damit haben wir vor der Saison nicht gerechnet. Im letzten Jahr haben wir noch bei den Herren 70 gespielt. Als wir in die Altersklasse 75 wechselten, hatten wir uns in der Verbandsliga das Ziel Klassenerhalt gesteckt. Nun sind wir aufgestiegen und spielen im kommenden Jahr in der Westfalenliga,“ freute sich der Mannschaftsführer Bernd Moesicke. Der TC Grün-Weiß Bochum hat somit in der Sommersaison 2022 mit den Herren 65 und den Herren 75 zwei Seniorenmannschaft in der jeweiligen Westfalenliga.

Die eingesetzten Spieler weisen folgende Bilanz bei den Einzel- und Doppelspielen auf: Ralf Naumann 5:0, 4:1, Karl-Heinz Lins 4:1, 5:0, Bernd Moesicke 4:1, 4:1, Fredo Gerigk 3:1, 2:2, Jürgen Jäger 1:0, 1:0.

Das Ziel heißt Klassenerhalt

"Die Mannschaften, die jetzt aufsteigen, sind doch nicht schlechter, als jene, die oben spielen", rechnete sich Ralf Naumann prompt eine gute Chance auf den Klassenerhalt aus, weil er sich bereits die Leistungsklassen der künftigen Gegner in der Westfalenliga angeschaut hatte.