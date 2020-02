Auf der Mitgliederversammlung am Freitag, 31. Januar 2020, in der Gaststätte „Zum Lindenhof“ bestätigten die Mitglieder, bei der Vorstandswahl den bisherigen Vorstand im Amt.

Vorher gab der Vorsitzende Edwin Hofmeyer einen Rückblick auf das ereignisreiche vergangene Jahr mit seinen sportlichen und freizeitlichen Veranstaltungen und Feiern, sowie dem Ausflug nach Utrecht, an dem 50 Personen teilnahmen. Mitglieder und Freunde, die zum Ausflug nach Frankfurt-Sachsenhausen, vom 1. bis 3. Mai 2020 mitfahren möchten, können sich noch bis zum 28. Februar anmelden. Er berichtete von der Mannschaft, die in der Fußballfreizeitliga spielt und vom gut besuchten Trainingslager in Jülich. Für das diesjährige Traingingslager, das vom 28. bis 30. August stattfindet, sind noch Anmeldungen möglich.

Für 40 jährige Treue zur SG Bochum-Sundern, wurde Gerda Bienefeld vom Vorsitzenden Edwin Hofmeyer und dem zweiten Vorsitzenden Alexander Hinz mit einer Urkunde, einem Präsent und einem Blumenstrauss der Mannschaft geehrt.

Beim Tagesordnungspunkt, der Wahl des erweiterten Vorstands, wurde Dominik Schüttler, als Fachwart für Fußball einstimmig neu in den Vorstand gewählt. Alle anderen Mitglieder wurden in ihrer Funktion bestätigt:

Vorsitzender: Edwin Hofmeyer,

Schriftführer: Egon Lottmann,

Kassierer: Jürgen Gottschalk

Der erweiterte Vorstand setzt sich aus folgenden Sportkameradinnen und -kameraden zusammen:

Stellvertreter des Vorsitzenden: Alexander Hinz,

Fachwart für Fußball: Dominik Schüttler,

Zeugwartin: Gerda Bienefeld,

Stellvertreter des Schriftführers: Peter Jurgschat,

Stellvertreter des Kassierers: Matthias Bachstein,

Stellvertreter des Fachwarts Fußball: Michael Meinshausen

Durch die endgültige Schließung des ehemaligen Vereinslokals "zum Wienkopp" haben die anwesenden Mitglieder sich einstimmig entschieden die "Gaststätte zum Lindenhof" zum neuen Vereinslokal zu wählen. Dort, im Lokal auf der Kemnader Straße, wurde man bei den bisherigen Veranstaltungen vom gesamten Team herzlich aufgenommen und bewirtet.

Die Jahreshauptversammlung endete mit einem gemütlichen Beisammensein.