Mit einem Ergebnis von 95:72 ist die Niederlage der VfL SparkassenStars mehr als deutlich gegen die Itzhoe Eagels ausgefallen. So wird der Kampf um eine gute Ausgangsposition in den Play-offs für die Bochumer Basketballer in der ProB noch einmal spannend.



VfL SparkassenStars - Itzehoe Eagels 95:72 (20:16, 30:23, 14:21, 31:12)



Für die VfL SparkassenStars ging es am gestrigen Samstag zu den Itzehoe Eagels. Der Tabellenführer hat es den Gästen aus dem Ruhrgebiet nicht leicht gemacht. Denn die Hausherren ließen sich nicht beirren und zogen ihr Spiel auf. Im ersten Viertel konnten die Bochumer noch gut mithalten, sodass das Viertel mit 20:16 ausging. Auch der zweiten Durchgang begann ausgeglichen, was sich auch mit einem Zwischenergebnis von 38:23 bemerkbar machte. Dann zogen die Itzehoer ihr Spiel auf und zogen schnell mit Ergebnis von 58:39 zur Halbzeit davon.

SparkassenStars scheitern an starker Offensive



Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste motiviert aus der Kabine und konnten ihr Spiel durchziehen. Zum Viertelende hin besiegelte ein Dreier von Marco Buljevic das Zwischenergebnis von 64:60. Mit diesem offenen Spielstand ging es in die letzten Zehn Minuten. Allerdings fand die Mannschaft von Felix Banobre nicht in das Spie. Zwischenzeitlich hatten die Eagels einen 15-Punktelauf, der das Spiel entscheiden sollte. Die Defense fand kein Mittel mehr, die stark spielenden Hausherren in Schach zu halten. So versuchten die SparkassenStars, das Spiel noch einmal über die Dreier zu retten, doch es gelang ihnen nicht. Mit einer Verteidigung, die eine Lösung für das Spiel des Teams aus dem Ruhrgebiet parat hatte, holten sich die Itzehoe Eagels einen deutlichen Sieg.

Es spielten: Bilski (10/2), Kamp (12/1), Gebhardt (2), Washington (17/4), Behr (3), Wendeler (2), Bungart, Bals, Lang, Haney (18) und Buljevic (8/2)