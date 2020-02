Am Samstag den 22.02.2020 traten unsere D und C-Mädchen bei den Stadtmeisterschaften an.

Bei den D-Mädchen spielten folgende Vereine mit:

Eintracht Grumme, Waldesrand Linden, TuS Harpen, SV Höntrop, DjK Wattenscheid und unser Team vom LFC.

Am Morgen begannen die D-Mädchen im Modus Jeder gegen Jeden!

Nachdem man gut ins Turnier gestartet ist und 5:0 gegen Waldesrand Linden gewinnen konnte, wurden wir vom offensiven Auftreten von Eintracht Grumme überrascht und mussten uns hier mit

4:2 geschlagen geben.

Doch das Team gab nicht auf!

Der nächste Gegner, die Mädels vom SV Höntrop, wurden dann sehr deutlich mit 7:1 geschlagen. Auch TuS Harpen ließ man im Anschluss keine Chance, hier endete das Spiel 4:0 für die Laerscher Mädchen.

Da Eintracht Grumme nach dem Sieg gegen unser Team kein Spiel mehr verlor, stand der Hallenmeister schon vor unserem letzten Spiel fest.

Eintracht Grumme holte sich in diesem Jahr die Hallenkrone.

Doch im letzten Spiel ging es um Platz 2.

Hier traf die DjK Wattenscheid auf unser Team. Um 2ter zu werden, musste DjK gegen die LAER’SCHER gewinnen. Uns hätte ein Unentschieden gereicht.

In diesem spannenden Spiel setzen sich unsere D-Mädchen mit 4 zu 1 durch und wurden verdient Vize Hallenstadtmeister.

Das Team nimmt zum dritten Mal an der Stadtmeisterschaft teil und kommt zwei Mal unter die ersten beiden Plätze. Super!

Nach dem tollen Erfolg der D-Juniorinnen waren die C-Juniorinnen dran.

Hier nahmen folgende Teams teil:

DjK Wattenscheid, FC Bochum, Waldesrand Linden, Eintracht Grumme und der LFC .

Gleich im ersten Spiel musste man gegen den Favoriten des Turniers DjK Wattenscheid ran.

Es entwickelte sich ein spannendes Spiel wo beide Seiten um jeden Ball kämpften. Es wurden auf beide Seiten Chancen erspielt. Am Ende waren die Laerscherinnen die Glücklicheren und konnten durch einen Freistoß, der im Netz der DjK landete mit 1:0 gewinnen.

Als nächstes traf man auf Waldesrand Linden. Motiviert durch den Sieg gegen DjK Wattenscheid schoss man 3 Tore und konnte den eigenen Kasten sauber halten.

Zwei Siege, gegen die beiden stärksten Gegner, waren die halbe Miete zur Stadtmeisterschaft.

Weiter ging es mit einen ungefährdeten 5:0 Sieg gegen Eintracht Grumme.

Nun war es soweit ein Unentschieden gegen FC Bochum im letzten Spiel und man ist Stadtmeister!

Dementsprechend legte das Team los!

Chance über Chance wurden rausgespielt doch es dauerte ein wenig bis das Erlösende 1:0 für uns fiel.

Danach wurden noch 3 Treffer erzielt. Am Ende der 10 min war der Jubel groß!

Nach Vizemeisterschaft der D-Juniorinnen, glänzen die C-Juniorinnen, mit keinem Gegentor und keiner Niederlage bei den Stadtmeisterschaften als Sieger!

Herzlichen Glückwunsch an beide Teams. Ihr habt mit euren Einsatz Werbung für den Mädchenfußball und für den LFC gemacht.

Bei uns kann man mit Teamgeist eine Menge erreichen.

Ein großes Danke Schön geht an die LAER’SCHER Fans, die von der U 13 an für gute Stimmung in der Halle sorgten und bis zum Turnier Sieg die Mädels unterstützt haben.

Einen weiteren Dank geht an den Kreis Bochum, Stadtsportbund Bochum Sportjugend und dem Ausrichter FC Bochum, die die Turniere gut organisiert haben.

Danke auch an alle Schiedsrichter, die sehr sicher die Spiele geleitet haben und an alle Teams, die hier Fair Fußball gespielt haben und klasse Werbung für den Mädchenfussball gemacht haben.