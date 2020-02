Infoveranstaltung der Selbsthilfegruppe Blasenkrebs

Zu ihrem monatlichen Treffen lädt die Selbsthilfegruppe Blasenkrebs Interessierte, Betroffene und Angehörige in die Aula des Institutsgebäudes der Augusta Kliniken Bochum, Bergstraße 26, ein. Am Dienstag, 25. Februar 2020, trifft sich die Gruppe in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr zu einem Vortrag der Psychotherapeutin und Heilpraktikerin Dr. Monika Skillandat. Sie referiert über psychische Gesundheit und Aktivierung der Selbstheilungskräfte und beantwortet im Anschluss die Fragen der Besucher.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.